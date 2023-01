Usa | ' repubblicani verso un accordo per eleggere McCarthy'

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo tre giorni e undici votazioni si apre uno spiraglio nel partito repubblicano per far ottenere a Kevini 218 voti necessari ed essere finalmente eletto Speaker della Camera. Lo scrive il ...

Dopo tre giorni e undici votazioni si apre uno spiraglio nel partito repubblicano per far ottenere a Kevin McCarthy i 218 voti necessari ed essere finalmente eletto Speaker della Camera. Lo scrive il ...... quando aifurono necessari 44 voti prima di riuscire ad eleggere il deputato del New ... Tre fonti qualificate hanno riferito infatti al giornale della capitaleche diversi dei 'ribelli'... Usa, stallo storico al Congresso. Il candidato dei Repubblicani alla presidenza bocciato per la sesta volta Annunciato un pacchetto che concede permessi di due anni a cubani, haitiani, nicaraguensi e venezuelani. Ma rende più veloci le espulsioni degli irregolari ...I repubblicani hanno la maggioranza assoluta ma non riescono a trovare l'intesa su Kevin Mc Carthy che continua a raccogliere una umiliante serie di sconfitte ...