Usa | ok Fda a farmaco contro Alzheimer

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato ilLeqembi per il morbo d’secondo la procedura di approvazione accelerata. “Questa opzione terapeutica è l’ultima terapia per mirare e influenzare il processo patologico alla base dell’, invece di trattare solo i sintomi della malattia”, ha spiegato Billy Dunn, direttore del dipartimento di neuroscienze presso il ‘Center for Drug Evaluation and Research’ della Fda. Leqembi è il secondo di una nuova categoria di farmaci, approvati per il morbo di, che prendono di mira la patofisiologia fondamentale della malattia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Laha garantito al farmaco il via libera accelerato e questo significa che le due società dovranno condurre altri studi. .Un farmaco che sarebbe in grado di rallentare la progressione dell'Alzheimer, il Legembi, è stato approvado dalla, l'agenzia regolatoria degli Stati Uniti. Il medicinale è prodotto dalle aziende Eisai e Biongen. La procedura che ha portato al via libera è accelerata e per questo i produttori dovranno condurre ...Negli studi eseguiti il Leqembi ha mostrato risultati promettenti per la cura della malattia, da cui sono affetti circa 6,5 milioni di americani, con un evidente rallentamento della malattia ...Contro l'Alzheimer la Food and Drug Administration americana ha autorizzato un promettente farmaco prodotto da Eisai e Biogen. Negli studi, il Leqembi si è mostrato capace di rallentare la malattia in ...