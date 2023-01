Usa | ok Fda a farmaco contro Alzheimer

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato ilLeqembi per il morbo d’secondo la procedura di approvazione accelerata. “Questa opzione terapeutica è l’ultima terapia per mirare e influenzare il processo patologico alla base dell’, invece di trattare solo i sintomi della malattia”, ha spiegato Billy Dunn, direttore del dipartimento di neuroscienze presso il ‘Center for Drug Evaluation and Research’ della Fda. Leqembi è il secondo di una nuova categoria di farmaci, approvati per il morbo di, che prendono di mira la patofisiologia fondamentale della malattia. L'articolo proviene da Italia Sera.