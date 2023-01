Usa | McCarthy recupera il voto di alcuni “ribelli” ma non riesce ancora a essere eletto speaker della Camera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La cosa certa è che (se e) quando saràdei rappresentanti, il suo nome sarà affiancato al suo record di flop. Anche alla dodicesima votazione Kevinè stato nuovamente sconfitto. Per lui rimane però una consolazione che si tramuta in speranza: il leader repubblicano ottiene, infatti, le preferenze di 14 dei 20dell’area estrema del suo partito che in precedenza avevano votato per altri candidati. Arriva così a 214 voti: devealmeno 4 colleghi. Per, con un quorum di 434 presenti, aoccorrono, infatti, almeno 218 voti. A inizio seduta, entrando a Capitol Hill per il quarto giorno consecutivo di votazioni, Kevinsi era ...