Usa | McCarthy affondato anche nel 10 mo voto per speaker

Il repubblicano Kevine' stato affondato alla Camera anche nella decima votazione per lo speaker, la piu' lunga degli ultimi 164 anni. Si e' fermato a 200 voti, mentre i 20 ribelli hanno sostenuto due candidati ...Per decidere il presidente, la Camera dei Rappresentantidovrà ricorrere a un decimo scrutinio, situazione che non si verificava da 164 anni. Al nono turno, il repubblicano Kevinha infatti ottenuto 200 preferenze, 18 in meno di quelle ... Usa: McCarthy battuto anche alla undicesima votazione per lo speaker Gli Stati Uniti restano ancora senza un Congresso funzionante e operativo. Le divisioni all’interno dei Repubblicani sul voto per ...WASHINGTON, 06 GEN - Il repubblicano Kevin McCarthy e' stato affondato alla Camera anche nella decima votazione per lo speaker, la piu' lunga degli ultimi 164 anni. Si e' fermato a 200 voti, mentre i ...