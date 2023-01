Usa | la Corte suprema del Sud Carolina cancella il divieto di aborto | «Decisione personale e privata»

Leggi su open.online

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ladelladel Sud ha deciso: nel diritto alla privacy garantito nel Paese c’è anche il diritto ad abortire. I giudici ribaltano così ufficialmente la legge statale che vieta la pratica dell’interruzione di gravidanza dopo circa sei settimane. «Ladi porre fine ad una gravidanza rientra tra le considerazioni più personali e private possibili», ha spiegato la. «Qualsiasi limitazione deve essere ragionevole e deve essere significativa: i tempi imposti devono concedere a una donna tempo sufficiente per determinare se è incinta e per adottare misure ragionevoli per terminare quella gravidanza». Lo scorso giugno ladegli Stati Uniti ha abolito la sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 aveva reso legale ...