Usa il Natale per fermarci Zelensky contro la tregua di Putin

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Volodyyrlaproposta da Vladimir. Il capo del Cremlino ha annunciato la volontà di cessare le ostilità in concomitanza con le celebrazioni delortodosso. Kiev, però, rispedisce tutto al mittente e accusa la Russia di voler soltanto bloccare l'avanzata dell'esercito di Kiev e la sua azione di riconquista dei territori occupati. «Adesso i russi vogliono usare ilcome copertura per fermare per un po' l'avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni». Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto discorso, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. «Tutti nel mondo sanno come il Cremlino usa la...

RaiNews

L'intervento del presidente Volodymyr Zelensky "Le autorità russe vogliono usare ilcome ... Tutti nel mondo sanno come il Cremlinole pause della guerra per continuare la guerra con ......Guterres plaude a qualsiasi cessate il fuoco introdotto in Ucraina in coincidenza con il... BIDEN - SCHOLZ - La giornata è stata caratterizzata anche dalla notizia chee Germania ... Putin ordina la tregua per Natale ortodosso per il 6 e 7 gennaio - Biden: russi iniziano a capire che Patriot funzionano bene - Biden: russi iniziano a capire che Patriot funzionano bene Il presidente russo ha accolto la richiesta della chiesa, che voleva un cessate il fuoco per poter celebrare la festività ortodossa. Biden: "La Russia vuole prendere ossigeno" ...Volodyyr Zelensky contro la tregua proposta da Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha annunciato la volontà di cessare le ostilità in ...