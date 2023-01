Usa | il Congresso senza Speaker | McCarthy non sfonda

(Di venerdì 6 gennaio 2023) È attesa alle 12 del 6 gennaio (le 18 in Italia) la nuova votazione aldegli Stati Uniti per eleggere lo, omologo del nostro presidente della Camera. Il 5 gennaio, dopo più di 8 ore e 5 infruttuose votazioni, la Camera dei rappresentanti Usa ha approvato una mozione con cui ha aggiornato lo scrutinino. Kevin(a destra) è il candidato ufficiale del Gop per il ruolo dodella Camera dei Rappresentanti. Foto Ansa/Epa Shawn ThewIn sostanza si tratta di un nuovo schiaffo per il candidato ufficiale della maggioranza repubblicana, il 57enne Kevin, che nemmeno nell’11ª votazione è riuscito a scalfire il muro dei ribelli del Grand Old Party – i repubblicani – e si è fermato a quota 200 voti. Nell’elezione per lo, il leader della minoranza ...

AGI - Agenzia Italia

Gli Stati Uniti restano ancora senza unfunzionante e operativo. Le divisioni all'interno dei Repubblicani sul voto per Kevin McCarthy , candidato ufficiale del partito al ruolo di Speaker della Camera , non permettono infatti l'...Camera, trumpiani bocciano McCarthy: presidente non eletto al 1° voto, non accadeva da 100 anni, disfatta repubblicana: Trump invita a votare McCarthy, che perde anche il sesto ... Il Congresso Usa 's'incarta'. Ancora nessun accordo sul nuovo speaker della Camera Undicesima fumata nera per l'elezione dello speaker della Camera USA. Ma il candidato Kevin McCarthy non si arrende.Cosa può accadere ora dopo la bocciatura per l’undicesima volta del repubblicano Kevin McCarthy. Aggiornata a oggi a mezzogiorno (le 18 in Italia) una nuova seduta ...