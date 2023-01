Usa | elezione speaker Camera | undicesima fumata nera per McCarthy

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ancora unaper Kevin, candidatodelladei Rappresentanti Usa. All’votazione ieri,si è fermato nuovamente a 200 voti, con 20 repubblicani che hanno votato per un altro candidato. Lo scrutinio per l’delloha superato il record di votazioni degli ultimi 100 anni, quando nel 1923, al nono tentativo, fu eletto Frederick Gillett. Per andare a un numero più alto di tentativi (44) bisogna tornare a 164 anni fa, al 1859, quando furono necessari 44 tentativi per eleggere William Pennington. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AGI - Agenzia Italia

Leggi anche, voto speaker Camera: McCarthy bocciato per la decima volta, Spannaus: "Rep contrari a McCarthy politicamente più pericolosi di Trump"