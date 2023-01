Usa | ancora fumata nera per la guida della Camera Trump telefona a deputati repubblicani per voti a McCarthy

AGI - Agenzia Italia

- Dopo dodici scrutini, resta l'impasse per l'elezione dello 'Speaker'. Ma il candidato repubblicano ora può contare su 14 voti in piùIl candidato ufficiale dei Repubblicani alla carica di speaker della Camera dei rappresentanti, ... Mancano5 voti. Il candidato repubblicano ci crede: ha ceduto su tutte le richieste degli ... Il Congresso Usa 's'incarta'. Ancora nessun accordo sul nuovo speaker della Camera La cosa certa è che (se e) quando sarà eletto speaker della Camera dei rappresentanti, il suo nome sarà affiancato al suo record di flop. Anche alla dodicesima votazione Kevin McCarthy è stato nuovame ...La più grande low cost del mondo ha cancellato oltre 16.700 voli a dicembre prima per la neve, poi per il collasso operativo. Coinvolti oltre 2,3 milioni di passeggeri ...