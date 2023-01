Uomini e Donne | botta e risposta tra Tina e Gianni | ‘Con l’ovatta potrai riempire le tue mutande purtroppo vuote’

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 6 gennaio 2023)regala anche momenti d’ilarità. Questa volta a finire al centro dell’attenzione social sono gli opinionistiSperti eCipollari. In queste ore, l’ex fidanzato di Paola Barale ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram lo screenshot di una conversazione avuta con l’acerrima nemica di Gemma Galgani in occasione del giorno della L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Cipollari: la verità su Pechino Expressanticipazioni nuove puntate, Alessandro mette Gemma nella friendzone: ‘Ti vedo solo come un’amica’, anticipazioni 2023: Federico fa piangere Carola, Lavinia lascia lo studio per ...