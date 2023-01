Uomini e Donne anticipazioni | Alice smascherata | polemica per il gesto verso Federico

Isa e Chia

Oggi, venerdì 6 gennaio 2023, si sono registrate le nuove puntate diche dopo la pausa natalizia tornerà in onda a partire da lunedì 9 gennaio prossimo. Scopriamo cosa è successo nella registrazione di oggi dalle anticipazioni diffuse dalla pagina ......da oltre il 92% della popolazione adulta residente nel Regno sopra i 16 anni di età e richiesta solo su base volontaria per ciò che riguarda l'orientamento sessuale - 784.000 fra(poco ... Uomini e Donne, Riccardo Gismondi si è fidanzato (foto) Nuova polemica travolge lo studio di Uomini e Donne, in particolar modo Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera.PERUGIA - Uno spettacolo vissuto da migliaia di persone. Le befane invadono Perugia in ogni modo: con l'elicottero dei Nocs e calandosi dal tetto dell'ospedale Santa Maria della ...