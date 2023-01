United Cup | Italia a un passo dalla finale Orario e dove vedere Berrettini - Tsitsipas - Sport - Tennis

SuperTennis

Gli azzurri conducono 2 - 0 grazie ai successi di Trevisan e Musetti. Il romano può chiudere i conti. Non dovesse riuscirci, allora toccherebbe a Bronzetti o al doppio misto completare ...... che in questo avvio di stagione ha vinto tre match su tre battendo due dei suoi competitor (Casper Ruud e Hubert Hurkacz), ha contribuito a portare l'Italia in semifinale alla, con il ... United Cup, semifinale Italia-Grecia: venerdì i primi due singolari (live in tv dalle 9) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Tsitsipas, terzo singolare della semifinale Italia-Grecia di United Cup 2023. Azzurri ...epa10392133 Lorenzo Musetti of Italy plays a shot in his game against Stefanos Sakellaridis of Greece during the 2023 United Cup tennis tournament semi-final match between Greece and Italy at Ken Rose ...