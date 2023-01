United Cup 2023 | Musetti passeggia su Sakellaridis | doppio vantaggio Italia sulla Grecia

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tutto facile per Lorenzoe l’vola sul 2-0 contro lain semifinale diCup. Dopo la splendida vittoria di Martina Trevisan contro Sakkari, è il carrarino a portare agevolmente gli azzurri sul, e dunque a una vittoria dalla finale (tre incontri domani, due singolari e l’eventualemisto decisivo), battendo con un facilissimo 6-1 6-1 il numero 803 al mondo,, numero tre ellenico schierato in virtù dei problemi fisici di Pervolarakis. Il primo set è a senso unico e si esaurisce in meno di mezzora:concede zero o al massimo un punto al servizio al suo rivale, che invece crolla subito nei suoi turni di battuta: arrivano così due break in fila che portano ...

Italia a un passo dalla finale di United Cup, nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra, quinta testa di serie, è ... È terminata con una grande vittoria di Martina Trevisan la prima sfida in singolare della semifinale della United Cup 2023 in corso in Australia fra Italia e Grecia. Successo netto dopo tre ore e 17 minuti di battaglia in tre set nei confronti della numero sei del mondo Maria Sakkari. 6-3, 6-7, 7-5...