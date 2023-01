United Cup 2023 | Lorenzo Musetti | “Ero teso per il peso del match | vittoria di Trevisan inaspettata”

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non fa sconti. Il ragazzo di Carrara festeggia il 2-0 nella sfida di semifinale diCupcontro la Grecia lasciando due soli giochi a Stefanos Sekallaridis, situato oltre la posizione numero 800 delle classifiche mondiali. Ora la selezione azzurra è a tanto così dall’accesso in finale. Nonostante la prova confortante dal punto di vista del punteggio,ammette di essere stato un po’durante la sfida: “Oggi per me è stata dura giocare, contro uno sfavorito non è mai facile scendere in campo. forse avevo troppa tensione. Lui voleva necessariamente vincere, ma oggi non importa il tennis che ho mostrato, quel che conta è che ho combattuto e ho portato all’Italia il secondo punto“. Suldella: “L’ho visto ...