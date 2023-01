Un’altra stretta della Bce non sarebbe la benvenuta La versione di Polillo

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 gennaio 2023) É un Patuelli d’annata quello che sorride dalle pagine de Il Messaggero, nella sua lunga intervista sulle prospettivepolitica monetaria e, più in generale, sullo stato di salute del sistema bancario italiano. Rigore tecnico ed un pizzico di coraggio. Di chi non subisce il fascino più o meno discreto di Francoforte. Ma ha una posizione netta: “La Bce deve ripensare la corsa al rialzo dei tassi, altrimenti sarà recessione”. Qualcosa di simile era stata detta da esponenti del governo. Soprattutto da Guido Crosetto, ma in questo caso si poteva pensare ad una semplice petizione di principio, non avallata da chi ha il compito, sempre secondo il Messaggero, di guidare i banchieri italiani. Attualmente i tassi di riferimento, a livello europeo, sono pari al 2,5 per cento. Di gran lunga inferiori ai tassi di inflazione. Che lo scorso novembre, ultimo dato disponibile, ...