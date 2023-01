Una nuova alleanza per l’Europa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul numero 54 di We – World Energy, il magazine di Eni «A breve il litio e le terre rare saranno più importanti, nella nostra economia, del petrolio e del gas. La sola domanda di terre rare sarà quintuplicata entro il 2030». Sono le parole pronunciate dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione in plenaria al Parlamento europeo. Tracciano lalinea dell’esecutivo europeo per l’autonomia strategica che si basa anche sull’indipendenza, per quanto possibile, nelle catene di approvvigionamento. E per riuscirci sarà necessario liberarsi dell’ingombrante Cina. «Il problema è che attualmente un solo Paese detiene quasi la totalità del mercato. Dobbiamo evitare di ritrovarcimente in una situazione di dipendenza, come è avvenuto ...