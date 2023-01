Una bimba di 4 anni travolta e uccisa da un' auto

(Di venerdì 6 gennaio 2023) AGI - Una bambina di 4ha perso la vita dopo essere statada unamobile. È successo in contrada Chiarera, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. La piccola - secondo una prima sommaria ricostruzione - sarebbe stata investita da un'che usciva da un cancello. Trasportata dai genitori all'ospedale di Termini Imerese, è morta. Sono intervenuti la polizia municipale, personale della polizia e dei carabinieri che indagano sull'accaduto. "La morte della piccola Patrizia ha fortemente scosso tutta Termini Imerese. Abbracciamo, con amore, la famiglia. Gli eventi di intrattenimento musicale previsti, per questa sera, in Piazza Duomo, sono annullati". Lo scrive la sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova, in un post su Facebook. "Prosegue l'accoglienza dei tantissimi pellegrini già presenti, ...

