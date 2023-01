Un posto al sole | polemica contro la Rai per il bacio gay

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La soap più longeva in casa Rai, Unal, è finita al centro delle polemiche sui social per una scena che immortalava ungay. Iltra Sasà e Castrese, interpretati da Cosimo Alberti e Peppe Romano, ha infiammato il pubblico di appassionati che ogni giorno segue la storica soap ambienta a Posillipo. La puntata “incriminata” è andata in onda su Rai 3 il 2 gennaio. “Che schifo”, “turbate i minori”, sono alcuni dei commenti sdegnati apparsi sui social. L’idea degli sceneggiatori di aprirsi a una storia omosessuali non è piaciuta quanto meno a quella fetta di spettatori più tradizionalisti. Alcuni utenti ne hanno addirittura fatto una questione di religione: “Vergognatevi che state scatenando l’ira di Dio! Non vi è bastato un virus e le guerre per il mondo?”. Negli episodi precedenti, gli autori avevano ...