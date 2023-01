Un momento bellissimo Vialli ricoverato | cosa spunta a Cremona | Allegri commosso

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Anche Maxpartecipa alla commozione e all'apprensione generale del mondo del calcio per Gianluca. L'ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Nazionale dal 2017 lotta contro una grave e aggressiva forma di tumore al pancreas e dallo scorso dicembre ha dovuto lasciare il ruolo di team manager dell'Italia per combattere una nuova battaglia. E'in una clinica a Londra, sua città d'adozione, per sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie e non passa giorno che un collega, un ex compagno di squadra, un amico o semplici tifosi non gli tributino tutto il loro affetto. Ultimi in ordine di tempo i tifosi che prima di Cremonese-Juventus, alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa per il Mondiale e le feste di Natale, hanno appeso uno striscione in suo sostegno. "È stato un ...

Tuttosport

Dove ha indossato unabito Celine ricoperto di micro paillettes, con scollo all'... Seducenti tagli strategic i che durante i fitting ammaliano le star, per poi tradirle proprio nel...Alnon si sa se l'ex di Belen Rodriguez sarà chiamato a dare delle delucidazioni sulla ... ha detto ad alta voce: 'E'!'. Juventus, Allegri: "Striscione per Vialli momento bellissimo. Di Maria con l'Udinese" TERAMO – Da buon ultimo, dopo i soliti commentatori social, è stato il turno dell’ex assessore Mario Cozzi improvvisarsi esperto strutturista, pur di trovare un argomento di polemica ...Please enable JavaScript The Five Biggest Sports Clubs In The World Bella Hadid , musa di importanti marchi di moda come Swarovski e Versace, ha conquistato ben due premi per concludere l'anno in bell ...