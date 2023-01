Un libro di corsa | Puzzle

Leggi su tpi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) UndiSe vi dico la parolacosa vi viene in mente? Guardando il titolo a me sono venuti in mente i rapporti di amicizia e i rapporti amorosi che, anche se le persone sono diverse, si incastrano ma anche un enigma che bisogna risolvere. Per questola seconda risposta è quella buona. La storia inizia con Lucas Chardon, rinchiuso in un ospedale psichiatrico. In un posto non specificato troviamo Ilan Dieduset che riceve una telefonata dalla sua ex ragazza, Chloe, che ha trovato l’entrata per Paranoia, un gioco di ruolo, gestito da non si sa chi. Dopo aver passato una selezione, Ilan e Chloe con altro sei giocatori, vengono convocati in un ospedale psichiatrico. Cosa succederà? RECENSIONI VELOCI