Un giorno da Toro

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 1927: Il Torino surclassa 9-0 il Piacenza, partita valida per la Coppa Italia. Una vittoria inutile, perché la manifestazione sarà annullata per l’impossibilità della Federazione di trovare date utili in cui poterla continuare. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Quotidiano di Sicilia

...ogniscopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Oroscopo di Branko per i segni di Ariete,,...Oroscopo Paolo Fox per i segni di Ariete,, Gemelli, Cancro Ariete (21 marzo - 20 aprile) " Oggi ti aspetta un[] Oroscopo Paolo Fox sabato 7 gennaio: domani belle novità in amore e ... Oroscopo del giorno di oggi, 6 gennaio: ecco i segni fortunati dell’Epifania A Vico Equense nel giorno dell'Epifania si rinnova una tradizione secolare. Torna oggi la sfilata de "Le Pacchianelle", giunta quest’anno alla sua 112esima edizione. Nato ...Al Torino servono rinforzi. Questo è un mantra noiosissimo, ma di assoluta realtà e lo vi è visto, per l’ennesima volta, nella partita con l’Hellas Verona, ultimo ...