Un altro lutto nel mondo del calcio | Gianluca Vialli muore a 58 anni

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo le recenti scomparse di Pelé e Mihajlovic unsconvolge ildele dello sport: a soli 58si è spento a Londra. L’ex attaccante lombardo di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, costretto a lasciare lo staff azzurro di Roberto Mancini per l’aggravarsi delle sue condizioni, non è riuscito a vincere la battaglia contro il tumore al pancreas iniziata nel 2017. Dopo un periodo di tregua seguita alle cure, la malattia è tornata con forza, non dandogli scampo. Conse ne va uno dei calciatori più iconici e vincenti del panorama italiano.

... " Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere unmiracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia ...Gianluca Vialli è morto. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, ungrande del calcio se ne va. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella mattinata di oggi, poco ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianluca Vialli. Come riportato dal Corriere dello Sport, a soli 58 anni si è spento oggi l'ex attaccante e capo delegazione deg ...