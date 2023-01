Un altro lutto nel mondo del calcio | ci lascia Gianluca Vialli LIVE

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un’altra perdita importante neldelIl 6 gennaio 2023 sarà ricordata come una giornata triste per ildel: all’età di 58 anni ci hato. Dal 2018 lottava con un tumore al pancreas e nelle ultime settimane le condizioni si sono aggravate. L’attaccante è stato protagonista di pagine memorabili di questo sport come lo scudetto della Sampdoria nel 1991 e la Champions League con la Juve nel 1996. E’ stato anche il Capo Delegazione dell’Italia agli Europei del 2021. Proprio il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha espresso parole di cordoglio per l’ex doriano e bianconero. Ecco le sue parole “Sono profondamente addolorato. Ho sperato fino all’ultimo che riuscisse a compiere ...

... " Sono profondamente addolorato, ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere unmiracolo, eppure mi conforta la certezza che quello che ha fatto per il calcio italiano e la maglia ...Gianluca Vialli è morto. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, ungrande del calcio se ne va. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata nella mattinata di oggi, poco ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset Redazione 06 gennaio 2023 10:20