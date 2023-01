Un altro lutto nel mondo del calcio | addio a Gianluca Vialli Dal 2017 lottava contro il tumore al pancreas

Sport Mediaset

Inil mondo dello sport. "Sono profondamente addolorato - dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina - ho sperato fino all'ultimo che riuscisse a compiere unmiracolo, eppure mi ...Dopo Sinisa Mihajlovic addio anche a uncampione amatissimo del calcio e a un vero gentleman: ci ha lasciati anche Gianluca Vialli , goleador della Sampdoria prima e della Juve poi e naturalmente della Nazionale dove fino a qualche ... Un altro lutto per il calcio: addio a Gianluca Vialli - Sportmediaset LONDRA - Un altro grave lutto per il mondo del calcio. E' morto a 58 anni Gianluca Vialli: l'ex attaccante di Sampdoria, Juventus e Chelsea si è spento a Londra, dopo aver combattuto contro un tumore ...Quando nel 2017 Vialli scopre di avere un tumore al pancreas, vive comprensibilmente uno choc, come ha confessato nel suo libro "Goals": "I ...