Ultime Notizie – Vialli | Moggi | “Persona piena di vita | sua scomparsa tremenda notizia”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Gianluca erano 5 anni che lottava con coraggio contro il tumore e purtroppo oggi successa questa cosa. Era pieno di, io lo ricordo come giocatore, era esemplare e con noi alla Juventus ha alzato la Coppa dei Campioni del ’96, un ricordo indelebile”. Questo il ricordo dell’ex dg della Juventus, Lucianoall’Adnkronos di Gianluca, suo giocatore in bianconero. “In casa mia a Torino ci abitavada giocatore e c’è ancora la libreria che mi ha lasciato lui, un bel ricordo. E’ una cosa veramente incredibile, non pensavo questa mattina di ricevere unadel genere”, ha aggiunto. “era un uomo vero, ha lottato con coraggio contro questa malattia che purtroppo non lascia scampo, comunque la ...

Corriere della Sera

' Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona mi ha dato una mano incredibile ' . Fedez ricorda in una storia ...Quell'abbraccio era l'Abbraccio: era l'11 luglio 2021, la sera di Wembley , la sera dell'Europeo di calcio. 'It's coming home' dicevano gli inglesi, con quella spocchia da inventori del calcio che va ... Gianluca Vialli è morto Ancora un anno con il Superbonus. Ma depotenziato. Dal primo gennaio la detrazione generalizzata del 110%, che negli ultimi anni ha impresso un impulso importante ai lavori di ...“Che tristezza infinita, Gianluca. Oggi, 6 gennaio 2023, arriva la notizia che speravamo di non ricevere mai. Ci lascia un campione, anzi, una leggenda, un grande uomo, un pezzo di noi e della nostra ...