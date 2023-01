Ultime Notizie – Vialli | Capello | “Lui e Sinisa hanno dato grande esempio”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gianlucaè stato un “avversario difficile sul campo e con molto coraggio, come si è visto in malattia”. Lo dice all’Adnkronos Fabio. “Un giocatore vero, di qualità e quantità e soprattutto un uomo vero: ha affrontato tutto condignità. Lui e Mihajlovicun”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione