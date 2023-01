Ultime Notizie – Ucraina | Kiev | “Russia bombarda Kramatorsk e Kherson | morti e feriti”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Laviola il cessate il fuoco. Lo denuncia il vicecapo dell’Amministrazione presidenziale, Kyrylo Tymoshenko, su Telegram dando notizia dimenti russi su“in coincidenza con l’entrata in vigore del cessate il fuoco di 36 ore ordinato da Putin per il Natale ortodosso”. “è stata colpita due volte con alcuni razzi che hanno distrutto un condominio” scrive. Poco prima dell’inizio della tregua, aggiunge, “sono state registrate almeno quattro esplosioni a, dove sono stati registrati“. Il Consigliere del Presidente ucraino, Mykhailo Podolyak liquida il cessate il fuoco unilaterale di Mosca in coincidenza con il Natale ortodosso come “un inganno primitivo e ...

Corriere della Sera

