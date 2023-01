Ultime Notizie Roma del 06-01-2023 ore 15 | 10

(Di venerdì 6 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 6 gennaio buona epifania a tutti gli adulti a mezzogiorno ora di Mosca 10 in Italia è entrato ufficialmente in vigore Il cessate-il-fuoco natalizio nelle operazioni militari annunciato dalla Russia che durerà fino alla mezzanotte 22 italiane di domani la proposta di Mosca di una tregua di 36 ore in Ucraina per il Natale ortodosso e chimica ed è solo un tentativo di Putin e guadagnare una boccata di ossigeno di cavallo è il portavoce del dipartimento di Stato statunitense non con la stampa riportato dal Guardian a te la proposta dovrebbe scattare a mezzogiorno le 10 in Italia di oggi e cessare alla mezzanotte 22 italiane di domani giorno di Natale ortodosso secondo il calendario Giuliano Ludo nel mondo del calcio è morto Gianluca Vialli ha 58 anni l’ex attaccante si è spento a Londra dopo avere ...

... indiretto nell'obiettivo ma chiaro nel significato, a non dare retta ai falsi idoli che seducono con le false. Aggiunte a braccio, quest'parole, rispetto a un testo scritto: c'è da ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleUn dato importante, considerando come la Samp non abbia ancora centrato vittorie in casa. Passo falso da non sottovalutare per il Napoli, che già nelle ultime 2 amichevoli aveva mostrato diverse ...Il programma Le Iene è in pausa ma sono stati diffusi dei fuori onda e quello che è emerso ha lasciato gli spettatori senza parole.