Ultime Notizie Roma del 06-01-2023 ore 13 | 10

(Di venerdì 6 gennaio 2023)dailynews radiogiornale krona buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto buona epifania parte di Francesco Vitale in studio le autorità russe vogliono usare il Natale come copertura per fermare l’avanzata dei nostri ragazzi ne do anche solo per un po’ e portare attrezzature mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni così il presidente ucraino volodymyr zelensky ha commentato nessun messaggio a stirare la tregua di 36 ore per il Natale ortodosso chiesta da Vladimir Putin questa aggiunto porterà solo un altro momento del numero delle vittime la tregua dovrebbe durare dalle 12 di oggi alla mezzanotte del 7 gennaio per il presidente americano Joe biden Putin sta solo cercando un po’ di ossigeno ai capisce che funzionano i presidente russo Ha ribadito nella telefonata con l’omologo turco erdogan e che la Russia aperta un dialogo serio se Kiev soddisfa le richieste ...