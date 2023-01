Ultime Notizie Roma del 06-01-2023 ore 12 | 10

(Di venerdì 6 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora un Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale in studi I russi hanno continuato a bombardare per tutta la notte con l’artiglieria pesante le comunità di pesca e di Cerno viva Visca nei pressi di nikopol nel oblast Ucraina del vino per Prost che sta fra quelli a sud di kharkiv al nord lo fa sapere su al count sul suo account telegram il governatore della Regione Valenti Racing Cerco citato dal Kiev indipendente Bambino di 8 anni travolto da un albero una ragazza di 19 anni Finita fuori strada con l’auto sono almeno due le vittime della violenta ondata di maltempo che ha colpito nelle48 ore la California strade allagate smottamenti a San Francisco parchi e scuole chiuse i funerali di papa Benedetto XVI omelia di papa Francesco a testimoniare il Vangelo nella sua vita gradi ha detto per la sua ...

' Ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona mi ha dato una mano incredibile ' . Fedez ricorda in una storia ...Quell'abbraccio era l'Abbraccio: era l'11 luglio 2021, la sera di Wembley , la sera dell'Europeo di calcio. 'It's coming home' dicevano gli inglesi, con quella spocchia da inventori del calcio che va ...Gianluca Vialli, leggendario attaccante di Sampdoria, Juventus, Chelsea e della nazionale italiana, è scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Marcatore prolifico nei suoi 19 anni di carriera, ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto Amedeo Carboni, ex compagni di Vialli alla Sampdoria, per esprimere il suo cordoglio e il suo ricordo dell'amico scomparso poche ore ...