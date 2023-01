Ultime Notizie Roma del 06-01-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e una buona epifania da parte di Francesco Vitale la guerra in Ucraina aggiunge al 300 diciassettesimo giorno Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso tra le 12 del 6 gennaio la mezzanotte del 7 accogliendo la richiesta del Patriarca di Mosca secondo tedeschi però la frequenza del vettore russi per preparare i nuovi attacchi il governo di Kiev definisce iniziativa o propaganda è una trappola cinica anche l’Unione Europea parla di una decisione false per biden i leader del Cremlino sta solo cercando un po’ di ossigeno e capisce che i Patrioti funzionano intanto si sono tenuti i colloqui tra il presidente russe quello turco erdogan è tra quest’ultimo e il presidente ucraino anche l’hai pronta mediare per una pace duratura Ma chi Avvisa Mosca sta preparando un escalation militare per febbraio si ...