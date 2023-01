Ultime Notizie – Migranti | naufragio a Lampedusa | morti un adulto e un neonato

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ennesimoin tarda mattina a circa 38 miglia da. In 30 sono stati salvati dagli uomini della Guardia costiera, ma ci sono due. Si tratta di une undi circa un anno. Rianimato un altro. “Siamo in guerra, una guerra silenziosa che molti ignorano o fanno finta di ignorare. Mentre si lavora per risolvere il problema in alto mare, la realtà ci dice che aarrivano sempre più persone disperate e si contano sempre più”. A dirlo è il sindaco di, Filippo Mannino. Due le vittime, tra cui un. ” Oggi serve una politica concreta, che aiuti la nostra isola a gestire questa immensa tragedia, con risorse concrete e poteri speciali”, ...

Ecco le. Borsa: inflazione, obbligazioni, spread Piazza Affari, piatta in avvio, avanza di mezzo punto dopo la pubblicazione del dato sull 'inflazione nell' Eurozona a ...Il Veneto si avvia al fine settimana con 1.761 nuovi casi di Covid - 19 nelle24 ore, che portano a quota 26.577.486 gli infetti da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala 12 vittime contro le 15 di ieri, con il totale a 16.380. Scendono a 37.067 i positivi ...Gli irpini, dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Pesaro e Ciampino, si appresta a scendere in campo contro la 360GG Monastir: la gara valida per la quindicesima e ultima giornata nel gi ...Sui social il ricordo commosso di Fedez per Gianluca Vialli che gli era stato vicino nel periodo della sua operazione per il tumore raro ...