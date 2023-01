Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 316 contagi e un morto | bollettino 6 gennaio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono 316 i nuovidainsecondo ildi, 6. Si registra inoltre un altro. ”Insi registrano316 ulteriori casi confermati di positività al(di cui 288 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1844 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 8 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 122 (+1). 5999 sono i casi di isolamento domiciliare (-125). Si registra un decesso nel territorio della ASL di Cagliari”, comunica la Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione