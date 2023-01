Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 16 033 contagi e 234 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono stati 16.033 i nuovida Coronavirus indell’, dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. Un incremento leggermente in calo rispetto ai 16.236 nellaprecedente. Crescono invece i, che negli ultimi 7 giorni sono stati 234 (199 tra il 23 e il 29 dicembre), per un totale di 44.922 decessi da inizio pandemia. Nell’monitorata, i tamponi sono stati 121.970, per un tasso di positività del 13,14%, stabile rispetto al 13,0 dellaprecedente. Calano i ricoverati: in terapia intensiva – riporta ilregionale aggiornato al 5 gennaio – sono 29, 6 in meno rispetto a unafa; in area medica 1.000, con un calo di 165 ...

Ma se in campo la musica parte bene, dal mercato arrivanoche potrebbero non far dormire ...bizzarro fa il buono e cattivo giorno con due maglie diverse L'altro giocatore che in queste...Nelleore, i due si sono appartati ancora una volta per parlare del futuro della loro relazione e l'ex volto di Forum ha tirato in ballo Giulia Salemi. Quest'ultima è la responsabile social ...Questo il suo racconto, interrotto frequentemente dal pianto: "Mi ricordo l’ultima volta che l’ho visto su un campo da golf e di come lo abbracciai. Aveva una circonferenza che era cambiata, aveva ...Fra una settimana si torna in campo e per Viali si annuncia un’altra sfida ad armi impari: mancano almeno due terzini, due centrocampisti e un attaccante di peso Poco più di una settimana e si torna i ...