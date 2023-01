Ultime Notizie – Covid oggi Italia | 135 990 contagi e 775 morti | ultimo bollettino

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono 135.990 i nuovida Coronavirus secondo i dati-19 dell’settimanale tra il 30 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023. In sette giorni sono morte 775 persone con una variazione di +9,8% rispetto alla settimana precedente. Nella settimana presa in esame i tamponi sono stati 855.823, tra molecolari e antigenici, con una variazione di +6,0% rispetto alla settimana precedente e con un tasso di positività del 15,9%. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.790 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 6 gennaio. Si registrano inoltre altri 7. I nuovi casi a Roma sono 981. ”nel Lazio su 1.375 tamponi molecolari e 9.610 tamponi antigenici per un totale di ...