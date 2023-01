Ultime Notizie – Addio a Vialli | bomber e leader carismatico di Samp | Juve e Nazionale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Si è spento a soli 58 anni uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano. Gianlucarientra nella ristretta cerchia dei calciatori che hanno vinto tutte e tre le principali competizioni Uefa per club, unico fra gli attaccanti. Vincitore di numerosi trofei in campoe inter, è stato capocannoniere dell’Europeo Under-21 nel 1986, della Coppa Italia 1988-1989 in cui ha stabilito, con 13 reti, il record assoluto di realizzazioni in una singola edizione del torneo, della Coppa delle Coppe 1989-1990 e della Serie A 1990-1991. Tra il 1985 e il 1992 ha totalizzato 59 presenze e 16 reti nellaitaliana, prendendo parte a due Mondiali (Messico 1986 e Italia 1990) e un Europeo (Germania Ovest 1988); al suo attivo anche 21 gare e 11 gol con l’Under-21, con cui ha disputato due ...