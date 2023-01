Ufficiale | D’Ursi è un nuovo giocatore del Crotone

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Calciomercato Napoli - Nuova cessione per Eugenio, che per la prima metà di stagione ha vestito la maglia del Foggia . Il calciatore di proprietà del Napoli , però, come si legge sul sito della Lega, è rientrato in azzurro dal prestito. Ed è ...Commenta per primo Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla SSC Napoli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Eugenio. Esterno'attacco veloce e molto abile nell'uno contro uno,ha 27 anni (Napoli , 7 maggio 1995), è un esperto della categoria e di recente ha vestito anche le maglie di Pescara e Bari. ... Crotone, ufficiale l'arrivo dell'esterno d'attacco D'Ursi