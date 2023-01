UEFA | Ceferin pronto al terzo mandato | è unico candidato

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Alexander, presidente della, sarà l’a correre per la presidenza della massima organizzazione calcistica continentale, le cui elezioni si svolgeranno il 5 aprile 2023 a Lisbona durante il 47esimo Congresso Ordinario. Lo annuncia ufficialmente la stessa, in quanto oggi cadeva il termine ultimo per ricevere ulteriori candidature alla presidenza., avvocato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

