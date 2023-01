Udinese | Sottil | «Sono concentrato sul mio lavoro»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Le parole diin conferenza stampa. Il tecnico dell’ha voluto anche ricordare Vialli: «Oggi è un brutto giorno» Andrea, tecnico dell’ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Juve-. VIALLI – «É un brutto periodo. Dopo Pelè, Sinisa e Castano è scomparso oggi un altro grande uomo. L’ho marcato un paio di volte e mi è bastato per capire il campione che è stato. Era fantastico, percepivo dai comportamenti in campo la sua leadership ed il suo carisma, una grande persona e un grande uomo. Anche dopo la carriera da calciatore ha sempre dimostrato la sua immagine vera e genuina al pubblico. Oggi è un brutto giorno. Va via un grande uomo e calciatore». EBOSELE – «È un ragazzo del 2002 che è migliorato tantissimo dal ritiro, ha capacità di accelerazioni ...

