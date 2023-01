Ucraina | Zelensky | “Russi usano tregua di Natale per preparare nuovi attacchi”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) “Le autorità russe vogliono usare ilcome copertura per fermare l’avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass, anche solo per un po’, e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni”. Lo ha detto Volodymyrnel messaggio serale, commentando ladi 36 ore per ilortodosso chiesta da Vladimir Putin. “Questo porterà solo un altro aumento del numero delle vittime. Tutti nel mondo sanno come il Cremlino usa le pause della guerra per continuare la guerra con rinnovato vigore”, ha aggiunto, assicurando che la “guerra finirà quando i soldati”“se ne andranno o li cacceremo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

