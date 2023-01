Ucraina | Usa | “Tregua russa cinica” Tass annuncia la violazione del cessate il fuoco unilaterale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’ha attaccato a colpi di artiglieria l’area di Donetsk per tre volte subito dopo l’entrata in vigore delildichiarato da Putin per il Natale ortodosso. Lo riporta l’agenzia. I bombardamenti sono stati effettuati con artiglieria da 155 mm in dotazione alla Nato, ha specificato su Telegram la missione della cosiddetta Repubblica Popolare del Donetsk presso il Centro congiunto di Controllo e Coordinamento sui crimini di guerra ucraini. Usa:, Mosca cerca solo ossigeno La proposta di Mosca di unadi 36 ore inper il Natale ortodosso è “” ed è solo un tentativo di Putin di “guadagnare una boccata di ...

... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in..."Tutti nel mondo sanno come il Cremlinola tregua nella guerra per continuare la guerra con rinnovato vigore", ha aggiunto Zelensky riferendosi all'annuncio da parte del Cremlino di una tregua ...Alle ore 12:00 di Mosca, le 10:00 italiane, è entrata in vigore la tregua annunciata direttamente da Putin per il Natale ortodosso.L'Ucraina ha attaccato a colpi di artiglieria l'area di Donetsk subito dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Lo riporta Tass.