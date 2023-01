Ucraina | ultime notizie Zelensky | «La tregua serve solo a preparare nuovi attacchi»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) «Le autorità russe vogliono usare il Natale come copertura per fermare l’avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass, ancheper un po’, e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni». Così il presidente ucraino, Volodymyr, ha commentato nel suo messaggio serale ladi 36 ore per il Natale ortodosso chiesta da Vladimir Putin. «Questo - ha aggiunto - porteràun altro aumento del numero delle vittime». Ladovrebbe durare dalle 12 di oggi alle 24 del 7 gennaio. Per il presidente Usa, Joe Biden, Putin «stacercando un po’ di ossigeno» e capisce che i Patriot funzionano

Il Sole 24 ORE

... ha dichiarato: Dal massimo di 14 anni di 139 dollari al barile alla fine del primo trimestre del 2022 (a seguito dell'invasione Russa in) i prezzi del greggio/Brent sono in caduta libera a ...Questo perché Francoforte nellesettimane non ha fatto altro che replicare le mosse della Fed americana, nonostante negli Usa la tendenza inflattiva abbia altre motivazioni (l'eccesso di ... Ucraina ultime notizie. Kiev: un’ipocrisi il cessate al fuoco di Putin. Biden, russi iniziano a ... Il presidente russo ha accolto la richiesta della chiesa, che voleva un cessate il fuoco per poter celebrare la festività ortodossa. Biden: "La Russia vuole prendere ossigeno" ...Il prezzo del petrolio greggio WTI continua a muoversi in fase laterale, mentre il gas naturale è sui minimi del 2022 a 3,7$.