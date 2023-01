Ucraina | ultime notizie Hacker russi hanno cercato di colpire 3 laboratori nazionali nucleari Usa

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 6 gennaio 2023)legati al gruppo noto come “Cold River”, fra agosto e settembre, di violare i sistemi di 3di ricerca sul nucleare negli Stati Uniti. Kiev lancia l’allarme dicendo che per il Natale ortodosso istanno preparando attacchi terroristici nelle chiese nei territori temporaneamente occupati. Il presidente ucraio Zelensky ha ringraziato il cancelliere tedesco Olaf Scholz per il potente pacchetto di difesa, che comprende diverse decine di veicoli Marder e il sistema Patriot.