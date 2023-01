Ucraina-Russia | in vigore tregua per Natale Ortodosso

la Repubblica

...da Putin entra in vigore A mezzogiorno ora di Mosca (le 10 in Italia) è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco natalizio nelle operazioni militari inannunciato dalla, ...A mezzogiorno ora di Mosca (le 10 in Italia) è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco natalizio nelle operazioni militari inannunciato dalla, che durerà fino alla mezzanotte (le 22 italiane) di domani. Mosca attacca un'ora prima dell'inizio. Usa: "Tregua cinica" Le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Entra in vigore la tregua annunciata da Putin. Zelensky: "Prepara una ... Guerra Ucraina, le notizie del 6 gennaio. Putin ha chiesto un cessate il fuoco per il Natale ortodosso ma Zelensky ha respinto la richiesta al mittente: «Adesso i russi vogliono usare il ...Con la sua proposta di tregua e con il suo annuncio di un cessate il fuoco di 36 ore in Ucraina in occasione del Natale ortodosso del 6 e 7 gennaio, "Vladimir Putin sta… Leggi ...