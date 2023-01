Ucraina | Putin ordina 36 ore di tregua per il Natale ortodosso - Kiev | Una trappola cinica - L' Ue | Falso e ipocrita

(Di venerdì 6 gennaio 2023) 06 gen 00:14 Zelensky: "serve solo ai russi per preparare nuovi attacchi" 'Le autorità russe vogliono usare ilcome copertura per fermare l'avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass, anche ...

gli ha sottolineato il 'ruolo distruttivo in' dell'Occidente. E si è detto pronto al dialogo solo nel caso in cui Kiev riconosca i quattro territori annessi. Dalla parte opposta, ...Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel messaggio serale, commentando la tregua di 36 ore per il Natale ortodosso chiesta da Vladimir. 'Questo porterà solo un altro aumento del numero delle vittime. ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Zelensky: la tregua è solo una copertura. LIVE ...Il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, accoglierebbe volentieri qualsiasi iniziativa di un cessate il fuoco | Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra ...