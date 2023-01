Ucraina | iniziata la tregua di Putin Kiev | è solo un atto di propaganda

QUOTIDIANO NAZIONALE

- Secondo l'agenzia russa Tass l'avrebbe violato la tregua unilaterale annunciata da Putin pochi minuti dopo l'orario di inizio. Alcuni colpi dell'artiglieriasarebbero stati esplosi nell'area di ...L'ha attaccato a colpi di artiglieria l'area di Donetsk per tre volte subito dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco unilaterale dichiarato da Putin per il Natale ortodosso. Lo riporta la ... Ucraina news live: iniziata tregua russa. Tass: "Kiev ha violato ... Le forze armate dell'Ucraina (AFU) hanno sparato contro Donetsk esattamente alle 12 ora di Mosca, "quando è entrata in vigore la tregua annunciata dalla ...Secondo: la Russia deve lasciare i territori occupati, solo allora avrà una ‘tregua temporanea'”. First Il cessate il fuoco è in vigore dalle 12 (ora di Mosca) fino alla mezzanotte. È iniziata la treg ...