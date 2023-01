Ucraina – Entra in vigore la tregua | gli esperti | “Putin la vuole per incolpare Kiev di violarla” Medvedev | “La rifiutano? Favore a Mosca”

ilgazzettino.it

A mezzogiorno ora di Mosca (le 10 in Italia) è entrato ufficialmente in vigore il cessate il fuoco natalizio nelle operazioni militari inannunciato dallaRussia, che durerà fino alla mezzanotte (le 22 italiane) di domani."Adesso i russi vogliono usare il Natale come copertura per fermare per un po' l'avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre ... Guerra Ucraina, entra in vigore la tregua annunciata da Putin. Il Cremlino: Kiev ha già violato il cessate il I soldati di Mosca non dovranno imbracciare le armi dalle 12 del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio. Secondo: la Russia deve lasciare i territori occupati, solo allora avrà una ‘tregua temporanea'”. È il ...Guerra Ucraina, le notizie del 6 gennaio. Putin ha chiesto un cessate il fuoco per il Natale ortodosso ma Zelensky ha respinto la richiesta al mittente: «Adesso i russi vogliono usare il ...