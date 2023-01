Adnkronos

È ancora in alto mare la via del negoziato tra russi e ucraini secondo l'Stefano ... Il suo nemico non era tanto l'come nazione, come Stato che resiste alla sua aggressione, che per ...... sanità e fornisce assistenza cruciale in", ha scritto il presidente americano Posti vacanti - Joe Biden è entrato nel terzo anno della sua presidenza con oltre dieci posti di... Ucraina, ambasciatore russo in Usa: "Washington non vuole fine guerra" (Adnkronos) – L’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha accusato Washington di non voler porre fine alla guerra in Ucraina, iniziata da Mosca più di 10 mesi fa, in seguito all’annunc ...L'annuncio di cessate il fuoco per il Natale ortodosso «Un atto arrogante di Putin». Il no di Zelensky «Inevitabile». È ancora in alto mare la via del ...