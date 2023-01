Tutte le scadenze fiscali di gennaio 2023

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 gennaio 2023) (Adnkronos) – La maggior parte delledisi concentra nella seconda metà del mese. Il primo appuntamento è il 10e riguarda i datori di lavoro domestico: va pagata (online o con l’avviso di pagamento di PagoPa) la quarta rata dei contributi Inps per colf e badanti. Il consueto appuntamento con gli adempimenti periodici Irpef, Iva e contributi Inps cade il 16. Entro il 25vanno inviati in via telematica gli elenchi riepilogativi Intrastat per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e per le prestazioni di servizi rese e ricevute a e da soggetti passivi Ue. Chi non ha pagato l’acconto Iva in scadenza lo scorso 27 dicembre ha tempo fino al 26per procedere con il ravvedimento ...